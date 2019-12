—Era un gran fan desde muy pequeño. La primera película que vi fue El Retorno del Jedi, pero incluso antes de eso ya era fan. Cuando quise ver El Imperio contraataca mis padres no me dejaron porque pensaron que era de terror, así que me compraron juguetes de Star Wars. Pero yo no sabía la historia y, por consecuencia, no sabía qué hacer con ellos. Así que imaginaba lo que hacían. Cuando después cuando vi El Retorno del Jedi eso era lo único que quería hacer durante todo el verano. Solo quería volver a ver esa película.