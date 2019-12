“Un divorcio son papeles. Y un compañero nunca lo tuve, así que me siento como siempre. Solo me enteré de que soy una mujer libre por mi abogado”, dijo la modelo, y aseguró que seguirá a fondo con la causa contra su ex: “Todo lo que sea para Salvador claro que sí, porque es el futuro de mi hijo. Lo demás dejo todo en manos del abogado. Que hable la Justicia. Y ya tiene dos causas penales por incumplimiento de alimentos para su propio hijo y otra de agresión".