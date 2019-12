En su relato, Vicky hace énfasis en el rol de madre e hijo y no se refiere a la crianza de Salvador como padres de hijos separados, ya que si bien la vedette ya no está en pareja con Naselli, en entrevistas anteriores sostuvo que él no se preocupa del niño sino que solo se limita a hacerse cargo de la cuota alimentaria, pero no se comunica vía telefónica para saber cómo está el menor.