“Con esta persona nos comunicábamos pero muy esporádicamente, ¿tenés los contratos, tenés los contratos? Hasta que un día le digo ‘estoy en Carlos Paz, no me voy hasta que no me des los contratos’, y a la noche me viene y me trae los contratos. ‘Ya está todo firmado, quedate tranquilo’, me dijo. Claro, ahora nos enteramos, empecé a hablar con los dueños, y todos eran truchos, los dueños nunca habían firmado nada”, recordó.