Además, aseguró que cuando era pequeña solía ser bastante inquieta e incluso relató que se escapaba de su casa. “Mi cuarto estaba en el segundo piso y había un pequeño techo cerca, así que brincaba ese tejado y ponía una escalera y así bajaba sin hacer ruido. Cuando mi madre me mandaba castigada a mi cuarto, me ponía a escuchar música, pero me aburría y me salía con mis amigos”. Sin embargo, su mamá sospechaba de que su hija se iba y la atrapó. Más allá de esa anécdota, Jennifer señaló que Guadalupe era “divertida e increíble”.