Tal vez porque ni ella los tenga, en ese momento la China no pudo dar detalles sobre los motivos que originaron la ruptura, aunque fue concluyente al asegurar que “no hubo terceros en discordia”. “Los dos hablamos, dijimos ‘¿qué está pasando? ¿qué hacemos con esto?’, él tiene carácter, pero también es más grande y vivió muchas cosas y tiene más templanza. Él me enseñó a estar en familia, éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón, los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho”, dijo.