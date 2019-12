“Está muy mal”, aseguró Fede ante la pregunta de Marcelo Tinelli. Y explicó el motivo de su presencia en el estudio de ShowMatch: “Yo acá me siento vivo, me siento feliz. Es, creo, que el único momento en el día en el que me olvido un poco de los problemas. Todos tenemos problemas, obvio. Y venir acá no es como ir a una oficina, porque acá hay luces y a la gente del otro lado yo le quiero dar algo lindo. Verme llorando no está bueno. Pero es la vida. Es un reality que toca todo lo que nos pasa a nosotros, momentos lindos y momentos feos. Y hoy lo único que queda es rezar por papá, porque no está nada bien”.