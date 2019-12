Previamente, en Nosotros a la Mañana, el programa de El Trece donde trabaja como panelista, había detallado: “Mis hijas querían que suba a saltar con ellas y a jugar a la mancha en la cama elástica. Y de golpe no sé qué pasó que vi las estrellas y me encontré tirada en la cama elástica y no sé qué tengo en la rodilla. Cuando estoy quieta no me duele. No puedo pisar, ni estirarla ni doblarla”.