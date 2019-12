“¿Hubo malos tratos?”, le había preguntado el periodista en la fiesta, a lo que el actor no dudó en responder: “Todo el mundo sabe. A mí lo que me pone contento es que cuando me voy de Polka en cada proyecto siempre me pasó que los técnicos me han despedido de una manera hermosa y no a todo el mundo le pasa. Yo trato de dar lo mejor y de ser uno más. No soy divo ni estrella, ni me como cualquiera, ni me como esta luz blanca que me está alumbrando. No siempre pasa que te encontrás con personas que son así o que van por ese mismo camino y está bien, cada uno hace la suya”, sostuvo.