En ese sentido, se detuvo a recordar su embarazo: "Cuando fui a ver a mi obstetra le dije ‘sé que me voy a separar’, y me preguntó ‘¿la querés tener igual?’ Y yo le dije que sí, siempre tuve ese sentimiento. Y eso hizo que no me diera cuenta de lo que hacía a esa edad. Siempre fui como muy creyente y pedía tener trabajo, porque no podía contar con ningún otro sustento más que el mío. Pasamos un pequeño momento donde me fui con ella a upa a un departamento que me prestaron, y no teníamos nada de nada, ni siquiera heladera. No podía ponerle la mamadera, pero teníamos una señora muy amorosa, Dana, que era la niñera de Juli; yo no le podía pagar pero ella se vino igual con nosotras, y me enseñó a poner la heladera afuera, en el balcón, para que se enfriara porque era invierno”.