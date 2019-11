“Es lo único puro que tuve en la vida, yo sufrí mucho, no tuve mamá prácticamente, me abandonó cuando era chico, me crié sin madre, estuve en un asilo internado, no amé a nadie, no me amó nadie. Yo nací en Santiago de Chile, mis padres se escaparon de Auschwitz y mis hermanos y yo nacimos en Chile. Y vinimos a los cinco años, casi seis, mi mamá no estaba bien, nos abandonó y nos internaron en un asilo hasta los 14 años. Entonces, es lo único puro que tengo en la vida. Yo a veces pienso y no puedo dormir. Una vez me preguntaron si tenía miedo a morir y yo decía que no hasta que apareció ella. Yo vivo para ella, todo lo mío es para ella”, profundizó, para luego referirse a qué destino pensaba darle al dinero que ganara en el juego.