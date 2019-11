“Pero yo me siento una persona buena. Aunque no me disgusta hacer estos personajes, es una curiosidad porque cuando empecé a trabajar como actor siempre era el muchacho bueno, de barrio... ¿Cuándo me convertí en malo? Se me endureció el rostro”, sostiene y aclara que, de todas maneras, agradece el hecho de que lo sigan convocando para distintos proyectos.