A pesar del suceso que significó el programa, los años siguientes no fueron para nada fáciles y estuvo tres años sin trabajar. “No me llamaban, en un momento me preocupé mucho -reconoció, en diálogo con Teleshow -. Pensé que se me había terminado la carrera. El personaje había sido tan fuerte, con tanto rating, que la gente me veía como ese hombre tan bueno, ese padre que corría detrás de las hijas... Después me enteré de que me perdí varios personajes por eso, porque de pronto el director o el productor decían: ‘Nos va a dar una imagen del tipo tan bueno’”.