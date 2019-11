Al fin, su renuncia al espectáculo se asentó en una mezcla de realidades: las ganas de volcarse al marketing, el hostigamiento que sintió cuando murió su papá, las horas interminables que le demandaban el teatro y la televisión... “Si hubiera pensado una estrategia para mí, por ahí me habría convenido seguir un poco más por la plata. Cobraba muy bien. Pero, ¿de qué me servía seguir juntando plata si no tenía ni siquiera una noche libre, si no podía irme de vacaciones con mis amigas? El cansancio fue un límite. Estaba avasallada. Mi paso por los medios se había dado de manera natural, sin buscar nada, por eso no me cuando la idea fue dejarlo no me costó. Ya no quería estar pidiendo permiso para pintarme las uñas, para pintarme el pelo...”.