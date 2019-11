—Cuando Miguel se murió yo estaba en mi cuarto, arriba. Él estaba abajo. Ese día bajé a la mañana a verlo y estaba durmiendo; recién le habían dado un rescate (morfina). Volví a mi cuarto y me bañé. Cuando salí, me tiré en la cama. En la ventana había un colibrí que se chocaba contra el vidrio y aleteaba y aleteaba. Enseguida subió Fabri, nuestro perro. Estaba como loco, nervioso, con las orejitas para atrás. Detrás de Fabri, apareció Isabel, la chica que trabajaba conmigo. Me dijo que Miguel acababa de morir. Cada vez que me siento en un jardín se me aparecen los colibríes. Para mí es él. Su alma, su espíritu, que está volando feliz.