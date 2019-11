Quería contarles que tomé la decisión de no hacer teatro esta temporada. Lo vengo pensando hace un tiempo y no encontraba la forma de comunicárselos. Puede sonar raro a esta altura del año, pero fue una decisión muy pensaba en conjunto con Dabope, la productora que sigue confiando en mí y a la que tanto cariño le tengo. Pero es una necesidad mía la de no estar este año en la obra. Ojalá más adelante pueda dar más explicaciones. Por el momento no las tengo, solo decirles que necesito estar más tiempo en mi casa con mis hijos. De todas formas, ahí estaremos para acompañar a Pepe, pero este año abajo del escenario. Agradezco de corazón a cada uno de los que forman parte de Dabope y al elenco maravilloso de Atrapados en el museo que la va a romper esta temporada de Carlos Paz 2020”, fue el texto que la actriz y conductora compartió en las redes sociales el jueves por la tarde.