Por su parte, dejó abierta la puerta para una posible carrera política más adelante. "No digo que no en un futuro si me preparara y me capacitara para ocupar un lugar en la política. Pero ahora soy una púber de la política que me halaga y me toca la vanidad que me hayan propuesto ser vicejefa en un sentido, pero por otro lado, pánico y terror", se sinceró Fonzi.