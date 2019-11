Y le dio pie a su dura historia personal: “Hace 14 años me operaron de un cáncer de mama y cuando salí con ese diagnóstico a la calle empecé a mirar los árboles y veía que tenían un verde brillante y miré el cielo y me di cuenta de que a veces iba enfrascada en mis problemas y empecé a ver que mis hijos ya estaban grandes, entonces me iba a poder dedicar a mi tratamiento. Ahora valoro todo, disfruto de tenerla a Rita, de venir acá…”