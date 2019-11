-Sí, algo que yo creo que no tiene sentido. Lo bueno es ver hacia donde va un artista y después consumirlo o no consumirlo, verlo, disfrutarlo o no disfrutarlo. Pero está igual de mal que el mercado, las multinacionales, las televisiones, los medios le hagan ser a un artista de la forma en que sus oyentes quieran. Eso es intervenir en lo creativo de los artistas. Yo creo que lo guapo de los artistas es que seamos libres. O sea, le debemos agradecimiento al público porque sin ellos no podríamos hacer nada. Pero más allá de eso, creo que no les debemos un contenido concreto, sino sernos fieles a nosotros. Bueno, el público joven sobre todo no entiende esto, y quiere que se haga, pues, lo que ellos quieren.