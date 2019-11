La hija de Palito Ortega publicó en Instagram stories una foto en la que se los ve a los dos acostados. Ella mira a cámara, mientras él le da un beso en la mejilla. El posteo fue acompañada por un fragmento de la canción “A primera vista”, en la voz de Pedro Aznar, que reza: “Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré”.