Fueron creciendo con nosotros, y para la generación que hoy está entre los 40 y los 50 años los chicos de "Friends" se convirtieron en un ícono y un modelo a seguir. Muchas sitcoms intentaron continuar con el espíritu de la serie de Warner Channel pero ninguna llegó a alcanzar su popularidad de. No hay país que no identifique la cortina "I'll be there for you" y vibre en cada escena de las diez temporadas.