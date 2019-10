“Para algunas cosas y algunos planos en los que no es necesario que esté, hay dobles. He hecho de todo, desnudos en teatro y cine, pero hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil ni donde me siento cómodo. No soy ese actor que decís ‘mirá que machazo’, no me siento cómodo ahí", dijo Nicolás Cabré hace unos días en la mesa de Mirtha Legrand.