Así lo dejó saber en diálogo con el ciclo radial El que abandona no tiene premio, que se emite a través de la FM 94.7 Club Octubre. “Yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese, lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada”, reconoció.