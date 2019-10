Icardi y la mayor de las Nara se casaron en 2014 y la herida parecía nunca cicatrizar para López, quien en su participación en PH, Podemos Hablar, en julio pasado, contó: “A él le dije ‘en un futuro vas a ser padres y vas a entender la situación. Por ahí ahora no lo entendés porque no lo sos, pero no está bueno’. La respuesta fue negativa. Cuando a mis hijos los veo utilizados en alguna situación me jode, me duele. Soy padre, es normal, pero intento siempre, a base de diálogo, intentar encontrar alguna solución”. Además, reveló que “varias veces” el rosarino le cortó el teléfono a los niños cuando estaban hablando con él.