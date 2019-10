James se encontró con 15 años en una nueva ciudad, una nueva escuela y tuvo que hacer otros amigos. Pensar en nuevas bandas y nueva música lo sacó adelante, pero la tristeza estaba ahí, latente. “Pasamos tiempo dibujando imágenes de ‘Eddie’ de Iron Maiden, así como pensando en letras y canciones”, recuerda su amigo Hugh Tanner en la biografía no autorizada que publicó Mark Eglinton en 2017 (“So Let It Be Written”). Pronto superó la etapa de covers que había tenido con Obsession y le dio lugar nuevos grupos que llamó Phantom Lord y Leather Charm, en los que participó Tanner y que fueron formando a James Hetfield hasta convertirlo en el músico que iba a terminar siendo.