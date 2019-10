—No me llevo muy bien con esas cosas. No las comparto. Respeto pero no las comparto. Hay a veces hasta un abuso del cholulismo. Argentina es un país bastante cholulo a comparación de otros países que he visto, les gusta el morbo, y hay un morbo que le encanta a la gente. A mí me encanta el morbo, pero con otro tipo de cosas por ahí, no sé si me interesa tanto con quién está o con quién dejó. Pero a la gente le gusta.