Respecto a las niñas, la mamá de Charlotte y Alexander dijo que las pequeñas eran hijas de Nieves, y no de Axel. A pesar de los dichos de su ex, el Pájaro se mostró muy cercano a las menores y se refirió siempre a ellas como “sus nietas”. Incluso la mamá de ellas publicó varias fotos con el ex futbolista: “El valor de la familia, no se compara con ningún bien material, ofrece la felicidad a quien la aprecia”, escribió en su cuenta de Instagram.