“Mi padre es un HDP, una lacra humana. Para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres”, dijo el joven en las redes y días más tarde estuvo en la televisión Italaiana con su mamá, hablando del ídolo deportivo: “Mi padre solía recogerme de la escuela, luego me dejaba en el auto y me decía que no saliera, mientras se iba con prostitutas”.