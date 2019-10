“El me recomendó durante este tiempo que no haga las denuncias penales de violencia de género y ahora que mostré alguno de los muchos partes médicos que tengo, renunció. Durante este tiempo me llegó por muchos abogados que él trabajaba junto con (Fernando) Burlando y por eso no quería hacer la denuncia contra CPC (Claudio Paul Caniggia). La verdad sale a la luz y eso los enfurece”, escribió la mediática, haciendo referencia a un vínculo entre el abogado y el representante legal del padre de sus hijos, Axel, Alexander y Charlotte.