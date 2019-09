Género: Comedia, thriller

Dirección: Rania Attieh y Daniel Garcia

Calificación: apta para mayores de 16 años

Duración: 98 minutos

Sinopsis: Diego Peretti se pone en la piel de Sergio Gainsbourg (S.G), un veterano argentino que aspira ser una estrella de cine. El artista debe lidiar con una carrera que no logra encaminar, un romance que no le interesa y un crimen que no quiso cometer