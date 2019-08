– La verdad es que no se cuáles, depende qué producto querramos hacer. América es una cuna de conductores donde la gente puede crecer y desarrollarse, aunque luego algunos den el salto a otros lugares. Un tipo que admiro por su capacidad de aggiornarse a las necesidades de su canal y su productora es Guido Kazcka, que se que está muy bien donde está. Me gustaría convencer a algunos conductores que vuelvan a la televisión, como Mario Pergolini, pero lo hemos hablado un montón de veces y se que no está en sus planes. Y no se si traería muchos más, estoy muy cómodo con los que tenemos actualmente, aunque puedan aggiornarse o probar otros estilos.