—Sí. Y la verdad que me dio en el hígado. "La puta madre…", dije. Pero hice la tarea, tardé diez días. Me costaba digerir el hecho de verla y de tener que dar una opinión para que la hiciera otro. Después de que la vi, lo llamo. Estuvimos hablando una hora y media, le di mi bajada, mi devolución y luego de todo ese tiempo charlando, le digo: "La verdad que me fascina, me parece que Santito es una bestia". Y ahí me contesta: "Bueno, yo quisiera

que vos seas Santito". Ahí empecé a llorar. Para el casting todavía no estaba definido cómo iba a ser Santito, pero bueno, yo me empecé a meter en el mundo más marginal de México, a investigar, empecé a entrenar. Y cuando fui a la audición ya me había hecho la prótesis, me afeité el pelo, me había pintado tatuajes. Yo propuse que estuviera súper flaco, hecho mierda. A mí me encanta lo que hace Nico Furtado (en la versión original de El Marginal), pero todavía lo veo muy modelo. El personaje está brillante, pero me cuesta verlo consumido.