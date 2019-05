Tal como se puede ver en el video, en la mitad del tema intentó agarrarle la mano al Chaqueño para que cantara con él, pero el músico lo corrió. "Me dijo: 'No me toques'. Entonces yo seguí cantando. Cuando termina el tema lo quiero saludar y ni me saludó. 'Seguí cantando', me dijo, y cuando empiezo a cantar la otra canción él se va. Después salgo para saludarlo y él me mira y me dice: 'Preparate un grupo si querés cantar, la puta que te parió'", contó Tapia.