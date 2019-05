Al observar hoy la publicidad llaman la atención ciertos elementos. Eran otros tiempos no tan lejanos y sin embargo, lejanísimos. No existían los test de embarazo y las mujeres debían esperar un análisis de sangre para confirmar la gestación. Confirmar el embarazo tenía mucho de misterio y rito, una abuela con buen ojo o una vecina entrenada podía descubrirlo antes que la misma embarazada. La mayoría de las familias cenaba en su casa y hablaba con el otro sin interactuar con pantallas. No había celulares ni redes sociales y las opciones eran conversar, aburrirse o aburrirse conversando. ¿Eran tiempos mejores? No hay una respuesta correcta.