En diálogo con Teleshow, explicó cómo marcha su recuperación: "Me operé el 26 de abril, yo terminé el teatro el 21. Tenía una molestia de cadera hace un tiempo. Me costaba pisar, sentía la molestia de manera constante. Entonces fui al médico y me dijo que después de los 50 años empieza la artrosis y hay gente a la que le da más fuerte y hay gente a la que le da menos fuerte. Se ve que a mi me dio más fuerte. Yo tuve dos o tres cosas también, algunos golpes me di".