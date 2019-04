El lunes 29 de abril abrirá la grilla a las 21:30 Intrusos en la noche, el tradicional ciclo de Jorge Rial, que tendrá su versión nocturna con todo el panel compuesto por Marcela Tauro, Adrián Pallares, Daniel Ambrosino, Damián Rojo, Debora Damato, Angie Balbiani y Guido Zaffora. El ciclo durara hasta las 23:00 y tendrá como invitado especial a Mario Pergolini. El fundador de Cuatro cabezas irá para hablar de diversos temas y se meterá de lleno en la guerra de los ex integrantes de CQC. Conflicto que tuvo su origen en una entrevista que Daniel Malnatti le hacía al propio ex Rock and Pop en la señal de cable TN.