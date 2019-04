—Sí, extraño. Me gustaría ponerme más pelucas, pero siempre que tengo la posibilidad con el equipo de producción nos gusta usar la cajita blanca para dramatizar, divertirnos, hacer sketch. Me encanta esa parte, es en la que más me divierto. Me gustaría que haya más dosis de eso, pero a veces no da el tiempo.