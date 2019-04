Games Of Thrones es -antes que la gran serie de la última década- el fenómeno de marketing mejor realizado en el mundo. No el único, porque de esto hubo siempre, pero sí el mejor. Eso quiere decir millones de dólares puestos al servicio de una historia de literatura fantástica que podría resumirse en una sumatoria de perversión, desnudos, muertes de personajes importantes, más perversión, más desnudos, mucha gente embarrada, relleno, más muertes de personajes importantes, gente decapitada, cabezas rodando, más desnudos, y así… Una primera temporada bastante original y una repetición de situaciones que aquí tanto criticaríamos de ficciones locales por la previsibilidad, pero que en cambio a los norteamericanos le festejamos como si se tratara de una obra de arte. La verdad que no.