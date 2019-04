"¿Cuál es tu marido acá?", le pregunta Cani. "Mi marido sos vos, porque sos groso, porque la rompiste, porque no hay nadie como vos, y por eso no me puedo separar porque sos el amor de mi vida. Así que ¡atrás! Se van todas para atrás", le dice ella a las otras mujeres presentes, sosteniendo hasta último momento el personaje, para luego ponerse en la piel de Charlotte.