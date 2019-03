"Yo, mis amigos y colegas del mundo te agradecen porque sin Daddy Yankee no habría reggaetón en el mundo. Me dejé inspirar por tu legado, no existiríamos sin ti. Muchas veces esperamos a que la gente se vaya de este planeta para decirles lo grandes que son, yo aprovecho a tenerte en frente para decírtelo", expresó su colega.