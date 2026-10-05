Ejército destruyó dos explosivos instalados en una escuela rural de Cajibío, en Cauca: habían sido instalados por de las disidencias de las Farc

Los explosivos se encontraban en zonas dedicadas a las actividades académicas y al descanso de los alumnos - crédito Ejército

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Dos artefactos explosivos fueron destruidos de manera controlada en una escuela rural de Cajibío, Cauca, tras un operativo que se extendió por más de tres horas, según informó el Ejército Nacional.

Los dispositivos estaban instalados en la institución educativa de la vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega. El lugar es frecuentado por 25 niños durante la jornada escolar. Las tropas del Batallón localizaron los explosivos y aplicaron los procedimientos técnicos de seguridad para neutralizarlos.

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Así como lo explicó el subteniente Brayner Andrés Zambrano Calderón, comandante de pelotón del Batallón de Infantería Liviana N.º 7: “Después de más de tres horas de trabajo y mediante la aplicación de los procedimientos de seguridad establecidos, tropas del Batallón de Infantería Liviana # 7 lograron la ubicación y destrucción controlada de dos dispositivos explosivos improvisados instalados por la estructura Jaime Martínez en la escuela rural en el corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, Cauca”.

Un total de 25 niños y sus docentes asistían a clases en el establecimiento educativo durante la alerta - crédito Ejército

De acuerdo con el Ejército, los elementos habían sido instalados por integrantes de la estructura Jaime Martínez. La institución educativa también es utilizada por docentes y otros miembros de la comunidad.

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La operación evitó que los dispositivos fueran empleados contra la población civil. El riesgo alcanzaba a los alumnos que permanecen allí para sus actividades académicas y sus períodos de descanso.

“Estos elementos representaron un grave riesgo para la vida e integridad de los niños que estudian en esta institución, teniendo en cuenta que fueron hallados en el lugar donde más de veinticinco menores permanecen y juegan durante su jornada de descanso”, agregó el oficial.

Los artefactos fueron encontrados dentro de un espacio destinado a la educación y protección de menores de edad, según información divulgada por la institución militar.

El Ejército Nacional destruyó de forma controlada dos artefactos explosivos en una escuela rural de Cajibío, Cauca - crédito Ejército

El Ejército señaló que la ubicación de explosivos en las cercanías de una escuela suponía una amenaza para la vida y la integridad de los estudiantes, el personal docente y los habitantes del sector.

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Tras el hallazgo, los uniformados activaron los protocolos de seguridad y ejecutaron la destrucción controlada de los dos dispositivos. El procedimiento requirió más de tres horas de trabajo.

La institución rechazó la instalación de artefactos explosivos en lugares educativos y pidió a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que conozcan el caso.

El Ejército sostuvo que este tipo de hechos expone a las comunidades civiles y, de manera particular, a los niños, niñas y adolescentes que acuden a escuelas rurales.

La operación técnica de neutralización duró más de tres horas en la vereda La Palma, corregimiento de Ortega - crédito Ejército

La Tercera División del Ejército Nacional afirmó que mantendrá las operaciones militares en el corregimiento de Ortega y en otras zonas del departamento del Cauca.

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“Las tropas del Ejército Nacional continuarán desarrollando operaciones ofensivas con el fin de evitar cualquier acción terrorista que atente contra la población civil y garantizar la seguridad de la comunidad del corregimiento de Ortega”, concluyó diciendo el subteniente Brayner Andrés Zambrano.

Según la fuerza militar, las acciones buscan proteger a los habitantes, neutralizar amenazas y prevenir ataques que puedan afectar la seguridad e integridad de la población.

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil una estación de Policía en Nariño: esto se sabe

Un ataque con drones y fusiles contra la estación de la Policía Nacional de Colombia en El Peñol, Nariño, generó temor entre habitantes del casco urbano y zonas rurales cercanas durante la mañana del domingo 4 de octubre.

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El hostigamiento combinó ráfagas de fusil contra la infraestructura policial y el posible lanzamiento de artefactos explosivos no convencionales desde aeronaves no tripuladas. La comunidad permaneció en sus viviendas mientras las fuerzas de seguridad intentaban controlar la situación.

Las versiones preliminares de medios locales indicaron que los dispositivos explosivos podrían haber sido transportados por drones. Las autoridades investigan esa hipótesis y buscan establecer las circunstancias del ataque.

La respuesta incluyó el envío de tropas del Ejército Nacional y unidades especializadas para respaldar a los uniformados de la estación. El despliegue también tuvo el objetivo de asegurar los accesos a El Peñol e impedir que los atacantes avanzaran hacia sectores residenciales.

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