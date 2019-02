Como contó en la entrevista, la hija de Andrea Del Boca tuvo una infancia muy complicada. En el colegio sufrió bullying y durante mucho tiempo debió lidiar con jueces y psicólogos. Y al momento de hablar sobre su padre, aseguró que tenían una relación muy dura. "Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el verbal, el sexual y el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida", declaró sobre Biasotti.