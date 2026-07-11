Colombia

Ejército frustra plan de disidencias para atacar en Valle del Cauca durante el 7 de agosto

Las autoridades hallaron un depósito ilegal de explosivos en zona rural de Buenaventura y mantienen operaciones en Dagua y Jamundí

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Alias Mónica, cabecilla de las disidencias de las Farc fue la responsable de los atentados en Cali y Jamundí - crédito Reuters
Las autoridades hallaron un depósito ilegal de explosivos en zona rural de Buenaventura y mantienen operaciones en Dagua y Jamundí- crédito Reuters

El Ejército Nacional frustró un presunto plan de ataque que, según las autoridades, disidencias pretendían ejecutar en el Valle del Cauca durante el 7 de agosto. La operación permitió ubicar un depósito ilegal de explosivos en zona rural de Buenaventura, en medio de una ofensiva militar adelantada por tropas de la Tercera Brigada.

El hallazgo se produjo en el corregimiento de Córdoba, donde los soldados llegaron después de labores de inteligencia. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el material almacenado sería utilizado para preparar acciones contra la Fuerza Pública y también contra la población civil durante la celebración de la fiesta patria.

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Según informó Blu Radio, el depósito fue localizado en un área boscosa que estaría relacionada con la columna móvil Wilson González, perteneciente a la estructura Jaime Martínez. Esa organización hace parte de los grupos armados residuales que delinquen en el suroccidente del país y que han sido señalados de afectar la seguridad en municipios del Valle del Cauca.

Fotografía de archivo de soldados colombianos. (Crédito: Colprensa)
Fotografía de archivo de soldados colombianos. (Crédito: Colprensa)

El teniente coronel Juan Esteban Grajales, comandante del Batallón de Alta Montaña No. 3, explicó que la ubicación del material fue posible gracias a un trabajo conjunto de inteligencia militar. El oficial sostuvo que los elementos encontrados estaban destinados al planeamiento y ejecución de acciones violentas.

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Según el informe preliminar, estos elementos serían utilizados por integrantes de este grupo armado ilegal para el planeamiento y ejecución de acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública y sobre todo de la población civil”, aseguró Grajales.

Operación se extendió a zona rural de Dagua

La ofensiva militar también llegó a la zona rural del municipio de Dagua, donde esta semana varias familias permanecieron confinadas por la presencia de un supuesto nuevo grupo armado en inmediaciones de la antigua Vía al Mar. Las autoridades investigan a los responsables de una serie de homicidios ocurridos en esa zona durante los últimos dos meses.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita esclarecer esos hechos. La mandataria departamental indicó que la comunidad pidió mayor presencia del Ejército en el sector, por lo que se tomó la decisión de ingresar al sitio donde se encuentran los habitantes afectados.

Vamos a dar hasta 30 millones de recompensa para quien nos dé información con respecto a los homicidios que se han venido dando durante este tiempo”, afirmó Toro. Según la gobernadora, ya se registran cerca de siete homicidios en ese lugar.

La situación en Dagua mantiene en alerta a las autoridades por el impacto sobre la población civil. El confinamiento de familias y la presencia de hombres armados han llevado a reforzar las operaciones militares para recuperar la seguridad en las zonas rurales y reducir el riesgo de nuevos ataques.

Isabella Mesa, de 19 años, recibió al menos 24 puñaladas por parte de su agresor - crédito Colprensa
Soldados colombianos - crédito Colprensa

Hostigamiento en Jamundí no dejó afectados

Mientras se mantiene la ofensiva en el occidente del departamento, la comunidad del corregimiento de Robles, en Jamundí, denunció que durante la madrugada se registró un hostigamiento contra la estación de Policía del sector. Según el reporte, la acción habría sido cometida por disidencias del frente Jaime Martínez.

Las autoridades indicaron que el hecho no dejó policías ni civiles afectados. Aun así, el episodio refuerza la preocupación por la actividad de estructuras armadas en el sur del Valle del Cauca y por la posibilidad de nuevas acciones contra instalaciones oficiales o comunidades.

El Ejército aseguró que mantendrá las operaciones en el occidente del departamento con el propósito de establecer condiciones de seguridad en la zona rural y prevenir ataques en el área urbana de los 42 municipios del Valle.

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