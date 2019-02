Si decide no dar marcha atrás en sus palabras, Granata recibirá una denuncia penal. "En caso de no retractarse, terminará condenada. No hay ningún expediente judicial que diga que la señora Andrea del Boca robó. Eso (por la causa judicial que se inició en su contra por la financiación de Mamá Corazón) está en pleno análisis de investigación, por lo cual es imposible que pueda decir eso", continuó Fioribello.