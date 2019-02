—Yo no soy ambiciosa: no tengo un plan a futuro. No es que dentro de tres años quiero ganar mi primer millón. ¿Viste que hay gente que planea esas cosas? No, yo voy en el año a año. De hecho hace poco fue muy terrible porque iba a hacer una cosa que después no salió, dije que no a todo, y no trabajé en casi todo el año. Me dedico a otra cosa. Estoy en mi casa, pido plata prestada a gente que puede prestarme.