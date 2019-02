—Sí. Un día de lluvia no tenía obviamente un piloto para ponerme, y me ponen como una bolsa de consorcio encima y sacaba los brazos, no más. Y salía a vender empanadas abajo de la lluvia, y no me compraba nadie. Me atienden en una casa relinda: era mi maestra de primer grado. Era la época de Navidad, y estaban los hijitos, el papá con todas las cositas, el arbolito, la casa grande. Y me dijo que no, que no quería empanadas. Me dio unas monedas para el colectivo. Yo iba con las moneditas en la mano así, jugando, y me decía a mí mismo: "Vos quedate tranquilo que vas a salir de esta vida y vas a ser cantante". Ya de chiquito tenía eso en la cabeza. Sabía que no quería esa vida: me daba la lluvia en la cara, andaba con una bolsa en vez de un piloto, las moneditas, iba a comer con 50 centavos… Pero no aspiraba a ser Luis Miguel o Cristian Castro, sino un cantante popular.