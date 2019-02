"Usted proclama alegría, amor y ya ve, no solo no es nada de eso sino que huye de los fantasmas que no existen", acusa Mailén a Piñón Fijo, advirtiendo que "lo del hantavirus fue una crisis que gracias a Dios ya pasó, aunque lo hizo de manera "veloz". "Se llevó muchos amigos, familiares, vecinos; en mi caso, mi padre y mis dos hermanas. ¿Le parece poco Payaso Piñón Fijo?". Y además de advertirle que no necesita su "hipocresía", la mujer lo critica por "marginar" a los chicos de Lago Puelo. "¿Sabe? Mejor quédese donde está. No necesitamos de sus sabios consejos como el 'Chu Chu Ua'".