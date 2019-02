–En mi caso personal, uso Apple y Spotify. Pero los algoritmos están en todas partes, ¡y eso me aterra un poco! Cuando te metés en Netflix hay algoritmos, cuando estás en YouTube hay algoritmos… ¡es increíble! Todo eso ha transformado la industria de la música y es increíble dónde se ha ido todo. Entonces, entiendo lo que está pasando ahí, lo comprendo, pero no estoy sumergido en eso, ni estoy trabajando para los algoritmos. Yo hago la música que a mí me gusta, me junto con la gente con la que tengo buena onda y trato de hacer lo mejor que puedo. Lo que pasa afuera ya no lo puedo controlar. ¡Pero es muy fuerte! Algo de lo que yo me he dado cuenta es que si, por ejemplo, estoy viendo una serie y no le doy like o dislike, por si me gusta o no me gusta, me siguen apareciendo parecidas. Entonces, tengo que decirle que no me gusta para que no me aparezcan más. Terminás siendo esclavo de los algoritmos igual. Pasa en Spotify, que te aparecen cosas que no estás buscando, pero que supuestamente están relacionadas… Es un poco raro todo esto, pero ¡en fin! Lo importante de la música son las canciones, y seguir trabajando en eso. Porque esto seguirá cambiando más y más y la tecnología llegará a cambiarlo todo. Lo importante es que la gente se conecte con las canciones; si la gente se conecta, los algoritmos tienen que reaccionar (risas).