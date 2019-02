Por algún motivo la relación no funcionó. Cuando Del Boca fue sorprendida por la pregunta de Mirtha Legrand sobre su embarazo, la relación sentimental con el futuro padre de su hija ya casi no existía. "Andreita, te voy a hacer una pregunta, me la contestás por si o por no…. ¿Es cierto que estás esperando un bebé?", disparó la diva.