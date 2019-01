Cuando a comienzos de 2009, el artista anunció su maratónica gira This is it, nadie pensó que su salud y su psiquis estuvieran tan comprometidas. Pero el 25 de junio de ese año, después de haber ensayado de manera extenuante y de haberse inducido al sueño de un modo brutal, Michael Jackson era hallado muerto en su residencia. Fue llevado al hospital con más formalidad que esperanza… ya sabían que no había retorno.